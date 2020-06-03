В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 483 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 июня 9:00 в стране выявили 24 823 больных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 24 823 пациентов с COVID-19, 13648 из которых продолжают болеть.

10 439 пациентов уже выздоровели, но 735 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

На протяжении прошедших суток болезнь обнаружили у 483 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали во Львовской области, где со вчерашнего коронавирус подтвердили у 96 человек.

А за все время больше всего случаев заражения обнаружили в Черновицкой области и в Киеве. Это единственные регионы, в которых количество больных превышает 3 тысячи.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 3 июня:

Винницкая область – 1050;

Волынская область – 959;

Днепропетровская область – 950;

Донецкая область – 166;

Житомирская область – 780;

Закарпатская область – 1236;

Запорожская область – 463;

Ивано-Франковская область – 1456;

Кировоградская область – 523;

Киев – 3133 ;

; Киевская область – 1652;

Львовская область – 1830;

Луганская область – 49;

Николаевская область – 295;

Одесская область – 913;

Полтавская область – 272;

Ровненская область – 1873;

Сумская область – 174;

Тернопольская область – 1200;

Харьковская область – 1131;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 469;

Черновицкая область – 3442;

– 3442; Черкасская область – 416;

Черниговская область – 203;

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала