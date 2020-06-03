В Украине выявили 24 823 случая заражения коронавирусом
В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 483 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 июня 9:00 в стране выявили 24 823 больных COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины.
Стоит знать Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 24 823 пациентов с COVID-19, 13648 из которых продолжают болеть.
10 439 пациентов уже выздоровели, но 735 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
На протяжении прошедших суток болезнь обнаружили у 483 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали во Львовской области, где со вчерашнего коронавирус подтвердили у 96 человек.
А за все время больше всего случаев заражения обнаружили в Черновицкой области и в Киеве. Это единственные регионы, в которых количество больных превышает 3 тысячи.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 3 июня:
- Винницкая область – 1050;
- Волынская область – 959;
- Днепропетровская область – 950;
- Донецкая область – 166;
- Житомирская область – 780;
- Закарпатская область – 1236;
- Запорожская область – 463;
- Ивано-Франковская область – 1456;
- Кировоградская область – 523;
- Киев – 3133;
- Киевская область – 1652;
- Львовская область – 1830;
- Луганская область – 49;
- Николаевская область – 295;
- Одесская область – 913;
- Полтавская область – 272;
- Ровненская область – 1873;
- Сумская область – 174;
- Тернопольская область – 1200;
- Харьковская область – 1131;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 469;
- Черновицкая область – 3442;
- Черкасская область – 416;
- Черниговская область – 203;
Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала