В Україні виявили 2 476 нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 2 476 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 13 вересня загальна кількість виявлених інфікованих в країні становить 154 335.
Згідно з даними РНБО України, від коронавірусу продовжує лікуватись 812 841 хворий, повідомляє 24 канал.
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За минулу добу наявність коронавірусу SARS-CoV-2 підтвердили у 2 476 людей. Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).
На жаль, внаслідок хвороби померли ще 30 інфікованих. Загалом від початку року серед хворих зареєстрували 3 178 смертей.
Натомість з лікарень виписали 547 пацієнтів. Тож загальна кількість тих, що одужали, зросла до 68 983.
Коронавірус в областях України 13 вересня
- Вінницька область – 4808 (+52);
- Волинська область – 6289 (+65);
- Дніпропетровська область – 3262 (+86);
- Донецька область – 2095 (+69);
- Житомирська область – 4292 (+98);
- Закарпатська область – 8625 (+93);
- Запорізька область – 2347 (+105);
- Івано-Франківська область – 11215 (+132);
- Кіровоградська область – 904 (+12);
- м. Київ — 17261 (+310);
- Київська область – 6849 (+99);
- Львівська область – 16914 (+140);
- Луганська область – 586 (+24);
- Миколаївська область – 1953 (+24);
- Одеська область – 9482 (+100);
- Полтавська область – 1195 (+34);
- Рівненська область – 10469 (+100);
- Сумська область – 2401 (+78);
- Тернопільська область – 8882 (+225);
- Харківська область – 12584 (+180);
- Херсонська область – 628 (+32);
- Хмельницька область – 3968 (+118);
- Чернівецька область – 12117 (+129);
- Черкаська область – 2495 (+111);
- Чернігівська область – 2714 (+60).
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