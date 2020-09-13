Від учора в Україні зареєстрували 2 476 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 13 вересня загальна кількість виявлених інфікованих в країні становить 154 335.

Згідно з даними РНБО України, від коронавірусу продовжує лікуватись 812 841 хворий, повідомляє 24 канал.

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За минулу добу наявність коронавірусу SARS-CoV-2 підтвердили у 2 476 людей. Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).

На жаль, внаслідок хвороби померли ще 30 інфікованих. Загалом від початку року серед хворих зареєстрували 3 178 смертей.

Натомість з лікарень виписали 547 пацієнтів. Тож загальна кількість тих, що одужали, зросла до 68 983.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 154 335 хворих на коронавірус. 68 933 інфікованих одужали, але 3 178 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Коронавірус в областях України 13 вересня

Вінницька область – 4808 (+52);

Волинська область – 6289 (+65);

Дніпропетровська область – 3262 (+86);

Донецька область – 2095 (+69);

Житомирська область – 4292 (+98);

Закарпатська область – 8625 (+93);

Запорізька область – 2347 (+105);

Івано-Франківська область – 11215 (+132);

Кіровоградська область – 904 (+12);

м. Київ — 17261 (+310);

Київська область – 6849 (+99);

Львівська область – 16914 (+140);

Луганська область – 586 (+24);

Миколаївська область – 1953 (+24);

Одеська область – 9482 (+100);

Полтавська область – 1195 (+34);

Рівненська область – 10469 (+100);

Сумська область – 2401 (+78);

Тернопільська область – 8882 (+225);

Харківська область – 12584 (+180);

Херсонська область – 628 (+32);

Хмельницька область – 3968 (+118);

Чернівецька область – 12117 (+129);

Черкаська область – 2495 (+111);

Чернігівська область – 2714 (+60).

Варто зауважити, що у статистиці немає даних з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



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