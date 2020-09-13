Вчера в Украине зарегистрировали 2 476 новых больных коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 13 сентября общее количество выявленных инфицированных в стране составляет 154 335.

Согласно данным СНБО Украины, от коронавируса продолжает лечиться 812 841 больной, сообщает 24 канал.

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За минувшие сутки наличие коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили у 2 476 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225).

К сожалению, в результате болезни умерли еще 30 инфицированных. Всего с начала года среди больных зарегистрировали 3 178 смертей.

При этом из больниц выписали 547 пациентов. Поэтому общее число выздоровевших возросло до 68 983.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 154 335 больных коронавирусом. 68 933 инфицированных выздоровели, но 3 178 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Коронавирус в областях Украины 13 сентября

Винницкая область – 4808 (+52);

Волынская область – 6289 (+65);

Днепропетровская область – 3262 (+86);

Донецкая область – 2095 (+69);

Житомирская область – 4292 (+98);

Закарпатская область – 8625 (+93);

Запорожская область – 2347 (+105);

Ивано – Франковская область – 11215 (+132);

Кировоградская область – 904 (+12);

г. Киев — 17261 (+310);

Киевская область – 6849 (+99);

Львовская область – 16914 (+140);

Луганская область – 586 (+24);

Николаевская область – 1953 (+24);

Одесская область – 9482 (+100);

Полтавская область – 1195 (+34);

Ровенская область – 10469 (+100);

Сумская область – 2401 (+78);

Тернопольская область – 8882 (+225);

Харьковская область – 12584 (+180);

Херсонская область – 628 (+32);

Хмельницкая область – 3968 (+118);

Черновицкая область – 12117 (+129);

Черкасская область – 2495 (+111);

Черниговская область – 2714 (+60).

Стоит заметить, что в статистике нет данных с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.



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