За добу в Україні зафіксували 1 799 випадків інфікування COVID-19. Це дещо менший добовий приріст хворих, аніж той, який фіксували попередніми днями.

Про це під час брифінгу МОЗ розповів очільник відомства Максим Степанов, передає 24 канал.

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За минулу добу від коронавірусної інфекції померли 22 хворих, ще 289 – одужали.

За минулу добу хворобу виявили у 1 799 осіб, з них 127 дітей і 86 медичних працівників,

– наголосив міністр.

За його словами, до лікарень із таким діагнозом потрапили ще 279 людей.

Кількість хворих на коронавірус в Україні загалом зросла до 106 757 осіб, з них – 52 524 людей одужали, а 2 293, на жаль, померли.

Де фіксують найбільше випадків інфікування COVID-19:

Чернівецька область – 241 новий випадок,

Київ – 209,

Івано-Франківська область – 170,

Одеська область – 145,

Львівська область – 142,

Харківська область – 141,

Тернопільська область – 139.

Зверніть увагу! За добу загалом здійснено 13 542 тестування на коронавірус, з них 9 350 методом ПЛР і 4 192 методом ІФА.

Кількість хворих на COVID-19 по регіонах:

Вінницька область – 3624 випадки;

Волинська область – 5147 випадків;

Дніпропетровська область – 2005 випадків;

Донецька область – 1237 випадків;

Житомирська область – 2864 випадки;

Закарпатська область – 7026 випадків;

Запорізька область – 1377 випадків;

Івано-Франківська область – 7975 випадків;

Кіровоградська область – 768 випадків;

м. Київ – 12 023 випадки;

Київська область – 5025 випадків;

Львівська область – 13 253 випадки;

Луганська область – 244 випадки;

Миколаївська область – 997 випадків;

Одеська область – 6054 випадки;

Полтавська область – 663 випадки;

Рівненська область – 8559 випадків;

Сумська область – 1187 випадків;

Тернопільська область – 4765 випадків;

Харківська область – 7634 випадки;

Херсонська область – 336 випадків;

Хмельницька область – 2010 випадків;

Чернівецька область – 9167 випадків;

Черкаська область – 1297 випадків;

Чернігівська область – 1520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.