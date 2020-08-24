В Украине обнаружили 1 799 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 1 799 случаев инфицирования COVID-19. Это несколько меньший суточный прирост больных, чем тот, который фиксировали за предыдущие дни.
Об этом во время брифинга Минздрава рассказал глава ведомства Максим Степанов, передает 24 канал.
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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 22 больных, еще 289 – выздоровели.
За минувшие сутки болезнь обнаружили у 1 799 человек, из них 127 детей и 86 медицинских работников,
– подчеркнул министр.
По его словам, в больницы с таким диагнозом попали еще 279 человек.
Количество больных коронавирусом в Украине в целом возросло до 106 757 человек, из них – 52 524 человека выздоровели, а 2 293, к сожалению, умерли.
Где фиксируют больше всего случаев инфицирования COVID-19:
- Черновицкая область – 241 новый случай,
- Киев – 209,
- Ивано-Франковская область – 170,
- Одесская область – 145,
- Львовская область – 142,
- Харьковская область – 141,
- Тернопольская область – 139.
Количество больных COVID-19 по регионам:
Винницкая область – 3 624 случая;
Волынская область – 5 147 случаев;
Днепропетровская область – 2 005 случаев;
Донецкая область – 1 237 случаев;
Житомирская область – 2 864 случая;
Закарпатская область – 7 026 случаев;
Запорожская область – 1 377 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 975 случаев;
Кировоградская область – 768 случаев;
г. Киев – 12 023 случая;
Киевская область – 5 025 случаев;
Львовская область – 13 253 случая;
Луганская область – 244 случая;
Николаевская область – 997 случаев;
Одесская область – 6 054 случая;
Полтавская область – 663 случая;
Ровненская область – 8 559 случаев;
Сумская область – 1 187 случаев;
Тернопольская область – 4 765 случаев;
Харьковская область – 7 634 случая;
Херсонская область – 336 случаев;
Хмельницкая область – 2 010 случаев;
Черновицкая область – 9 167 случаев;
Черкасская область – 1 297 случаев;
Черниговская область – 1 520 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.