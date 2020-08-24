За сутки в Украине зафиксировали 1 799 случаев инфицирования COVID-19. Это несколько меньший суточный прирост больных, чем тот, который фиксировали за предыдущие дни.

Об этом во время брифинга Минздрава рассказал глава ведомства Максим Степанов, передает 24 канал.

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 22 больных, еще 289 – выздоровели.

За минувшие сутки болезнь обнаружили у 1 799 человек, из них 127 детей и 86 медицинских работников,

– подчеркнул министр.

По его словам, в больницы с таким диагнозом попали еще 279 человек.

Количество больных коронавирусом в Украине в целом возросло до 106 757 человек, из них – 52 524 человека выздоровели, а 2 293, к сожалению, умерли.

Где фиксируют больше всего случаев инфицирования COVID-19:

Черновицкая область – 241 новый случай,

Киев – 209,

Ивано-Франковская область – 170,

Одесская область – 145,

Львовская область – 142,

Харьковская область – 141,

Тернопольская область – 139.

Обратите внимание! За сутки в общем осуществлено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9 350 методом ПЦР и 4 192 – методом ИФА.

Количество больных COVID-19 по регионам:

Винницкая область – 3 624 случая;

Волынская область – 5 147 случаев;

Днепропетровская область – 2 005 случаев;

Донецкая область – 1 237 случаев;

Житомирская область – 2 864 случая;

Закарпатская область – 7 026 случаев;

Запорожская область – 1 377 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 975 случаев;

Кировоградская область – 768 случаев;

г. Киев – 12 023 случая;

Киевская область – 5 025 случаев;

Львовская область – 13 253 случая;

Луганская область – 244 случая;

Николаевская область – 997 случаев;

Одесская область – 6 054 случая;

Полтавская область – 663 случая;

Ровненская область – 8 559 случаев;

Сумская область – 1 187 случаев;

Тернопольская область – 4 765 случаев;

Харьковская область – 7 634 случая;

Херсонская область – 336 случаев;

Хмельницкая область – 2 010 случаев;

Черновицкая область – 9 167 случаев;

Черкасская область – 1 297 случаев;

Черниговская область – 1 520 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.