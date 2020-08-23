Новости о коронавирусе 23 августа: Тимошенко заболела COVID-19, 1 987 новых случаев в Украине
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 104 958 случаев инфицирования. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 августа.
Новости коронавирус в Украине 23 августа
Читайте также Новости о коронавирусе 22 августа: 2328 новых случаев в Украине, Зеленский о второй волне
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на сегодня, 23 августа, суточный прирост больных COVID-19 составляет 1 987. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксированы в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.
Коронавирус в областях Украины 23 августа:
- Львовская область – 13 111 (+146)
- Киев – 11 814 (+307)
- Черновицкая область – 8926 (+213)
- Ровенская область – 8460 (+77)
- Ивано-Франковская область – 7805 (+174)
- Харьковская область – 7493 (+169)
- Закарпатская область – 6987 (+102)
- Одесская область – 5909 (+212)
- Волынская область – 5102 (+50)
- Киевская область – 4952 (+71)
- Тернопольская область – 4626 (+119)
- Винницкая область – 3592 (+39)
- Житомирская область – 2821 (+87)
- Днепропетровская область – 1966 (+34)
- Хмельницкая область – 1946 (+42)
- Черниговская область – 1468 (+45)
- Запорожская область – 1331 (+44)
- Черкасская область – 1286 (+38)
- Донецкая область – 1234 (+19)
- Сумская область – 1165 (+20)
- Николаевская область – 981 (+43)
- Кировоградская область – 764 (+8)
- Полтавская область – 642 (+6)
- Херсонская область – 334 (+2)
- Луганская область – 243 (+11)
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 350
- Черновицкая область – 254
- Закарпатская область – 246
- Ивано-Франковская область – 188
- Харьковская область – 177
- Киев – 165
- Ровенская область – 116
- Волынская область – 109
- Одесская область – 86
- Киевская область – 84
- Винницкая область – 73
- Житомирская область – 57
- Тернопольская область- – 51
- Кировоградская область – 45
- Днепропетровская область – 41
- Черкасская область – 37
- Хмельницкая область – 38
- Запорожская область – 24
- Черниговская область – 22
- Николаевская область – 18
- Сумская область – 20
- Донецкая область – 19
- Полтавская область – 16
- Херсонская область – 7
- Луганская область – 1
Коронавирус у Юлии Тимошенко
Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Пресс-секретарь лидера "Батькивщины" Марина Сорока сообщила, что состояние Тимошенко тяжелое – у нее высокая температура.
Где и когда именно заразилась Тимошенко – пока неизвестно. По данным журналистов, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем – Артуром Чечеткиным.
COVID-19 в ВСУ
За последние сутки 22 августа в рядах ВСУ диагностировали сразу 48 новых случаев COVID-19, и такой показатель является достаточно высоким. К примеру, в предыдущий день, 21 августа, зафиксировали антирекорд – 59 новых больных.
Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 887 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.
На изоляции находится 901 военный. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 239 человек.
Коронавирус среди медиков
За минувшие сутки в Украине заболели 88 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заразилось коронавирусом 10 455 медиков.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 23 августа
По данным Worldometer, с начала пандемии в мире обнаружили 23 407 439 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 940 667 пациентов выздоровели. Но 809 094 больных умерли от осложнений.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 842 062;
- Бразилия – 3 582 698;
- Индия – 3 050 326;
- Россия – 956 749;
- Южная Африка – 607 045.
Лечение коронавируса грудным молоком
Нидерландские ученые утверждают, что обнаружили антитела в грудном молоке матерей, переболевших коронавирусной инфекцией. Это может спасти наиболее уязвимые группы населения.
По словам ученых, грудное молоко может быть использовано для защиты наиболее уязвимых людей в случае второй волны.
Исследователи объяснили, что лучшим способом употреблять этот напиток будет в виде кубиков льда. В эксперименте ученые обнаружили антитела в грудном молоке 30 матерей после выздоровления от COVID-19.
Употребление грудного молока в кубиках для льда, как говорится в источнике, предоставляет антителам больше шанса зацепиться на слизистых оболочках рта и дыхательных путей, где они могут предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в организме.
Уже тысячи женщин откликнулись на кампанию, которая просит их пожертвовать 100 мл грудного молока для дальнейших исследований.
Восстановление экономики после пандемии
Всемирная организация здравоохранения призвала к "зеленому" восстановление экономики после пандемии СOVID-19. Важно направить силы на сохранение природных ресурсов.
В мае 2020 года ВОЗ обнародовала "Манифест за здоровое и экологическое восстановление". Он содержит 6 политических рекомендаций. В частности, это:
- защита природы;
- инвестирование в воду и санитарию;
- продвижение систем здорового питания;
- переход на возобновляемые источники энергии;
- строительство городов, пригодных для жизни;
- прекращение субсидий на ископаемое топливо.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала
Нужно ли детям носить маски от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок детьми. Поэтому эксперты ВОЗ не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать их должным образом.
Какие факторы нужно учитывать
- распространение вируса в районе проживания ребенка;
- способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;
- доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;
- потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие;
- конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, находящимися в зоне риска к коронавирусу.
При этом в ВОЗ отмечают, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.