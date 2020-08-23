Читайте также Новости о коронавирусе 22 августа: 2328 новых случаев в Украине, Зеленский о второй волне

По состоянию на сегодня, 23 августа, суточный прирост больных COVID-19 составляет 1 987. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксированы в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146) и Одесской (121) областях.

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 350

Черновицкая область – 254

Закарпатская область – 246

Ивано-Франковская область – 188

Харьковская область – 177

Киев – 165

Ровенская область – 116

Волынская область – 109

Одесская область – 86

Киевская область – 84

Винницкая область – 73

Житомирская область – 57

Тернопольская область- – 51

Кировоградская область – 45

Днепропетровская область – 41

Черкасская область – 37

Хмельницкая область – 38

Запорожская область – 24

Черниговская область – 22

Николаевская область – 18

Сумская область – 20

Донецкая область – 19

Полтавская область – 16

Херсонская область – 7

Луганская область – 1

Коронавирус у Юлии Тимошенко

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Пресс-секретарь лидера "Батькивщины" Марина Сорока сообщила, что состояние Тимошенко тяжелое – у нее высокая температура.

Где и когда именно заразилась Тимошенко – пока неизвестно. По данным журналистов, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем – Артуром Чечеткиным.

COVID-19 в ВСУ

За последние сутки 22 августа в рядах ВСУ диагностировали сразу 48 новых случаев COVID-19, и такой показатель является достаточно высоким. К примеру, в предыдущий день, 21 августа, зафиксировали антирекорд – 59 новых больных.

Всего за время эпидемии от болезни выздоровели 887 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов.

На изоляции находится 901 военный. В ближайшие трое суток изоляция заканчивается у 239 человек.

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки в Украине заболели 88 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заразилось коронавирусом 10 455 медиков.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 23 августа

По данным Worldometer, с начала пандемии в мире обнаружили 23 407 439 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 15 940 667 пациентов выздоровели. Но 809 094 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 842 062;

Бразилия – 3 582 698;

Индия – 3 050 326;

Россия – 956 749;

Южная Африка – 607 045.

Лечение коронавируса грудным молоком Нидерландские ученые утверждают, что обнаружили антитела в грудном молоке матерей, переболевших коронавирусной инфекцией. Это может спасти наиболее уязвимые группы населения. По словам ученых, грудное молоко может быть использовано для защиты наиболее уязвимых людей в случае второй волны. Исследователи объяснили, что лучшим способом употреблять этот напиток будет в виде кубиков льда. В эксперименте ученые обнаружили антитела в грудном молоке 30 матерей после выздоровления от COVID-19. Употребление грудного молока в кубиках для льда, как говорится в источнике, предоставляет антителам больше шанса зацепиться на слизистых оболочках рта и дыхательных путей, где они могут предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в организме. Уже тысячи женщин откликнулись на кампанию, которая просит их пожертвовать 100 мл грудного молока для дальнейших исследований. Восстановление экономики после пандемии Всемирная организация здравоохранения призвала к "зеленому" восстановление экономики после пандемии СOVID-19. Важно направить силы на сохранение природных ресурсов. В мае 2020 года ВОЗ обнародовала "Манифест за здоровое и экологическое восстановление". Он содержит 6 политических рекомендаций. В частности, это: защита природы;

инвестирование в воду и санитарию;

продвижение систем здорового питания;

переход на возобновляемые источники энергии;

строительство городов, пригодных для жизни;

прекращение субсидий на ископаемое топливо.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

Нужно ли детям носить маски от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению защитных масок детьми. Поэтому эксперты ВОЗ не рекомендуют носить маски детям в возрасте от пяти до 12 лет, потому что они не могут самостоятельно использовать их должным образом.

Какие факторы нужно учитывать

распространение вируса в районе проживания ребенка;

способность ребенка безопасно и надлежащим образом использовать маску;

доступ к маскам, а также замена масок в школах и службах по уходу за детьми;

потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие;

конкретные условия и взаимодействия у ребенка с другими людьми, находящимися в зоне риска к коронавирусу.

При этом в ВОЗ отмечают, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.