З початку епідемії в Україні зафіксовано 104 958 випадків інфікування. Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилась COVID-19. У світі підтвердили 23 407 439 заражень. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 23 серпня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на сьогодні, 23 серпня, добовий приріст хворих на COVID-19 становить 1 987. Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксована в Києві (307), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Харківській (169), Львівській (146) та Одеській (121) областях.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 104 958 випадків інфікування, 52 235 осіб одужали, 2 271 пацієнт одужав.

Коронавірус в областях України 23 серпня:

Львівська область – 13 111 (+146)

Київ – 11 814 (+307)

Чернівецька область – 8926 (+213)

Рівненська область – 8460 (+77)

Івано-Франківська область – 7805 (+174)

Харківська область – 7493 (+169)

Закарпатська область – 6987 (+102)

Одеська область – 5909 (+212)

Волинська область – 5102 (+50)

Київська область – 4952 (+71)

Тернопільська область – 4626 (+119)

Вінницька область – 3592 (+39)

Житомирська область – 2821 (+87)

Дніпропетровська область – 1966 (+34)

Хмельницька область – 1946 (+42)

Чернігівська область – 1468 (+45)

Запорізька область – 1331 (+44)

Черкаська область – 1286 (+38)

Донецька область – 1234 (+19)

Сумська область – 1165 (+20)

Миколаївська область – 981 (+43)

Кіровоградська область – 764 (+8)

Полтавська область – 642 (+6)

Херсонська область – 334 (+2)

Луганська область – 243 (+11) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 350

Чернівецька область – 254

Закарпатська область – 246

Івано-Франківська область – 188

Харківська область – 177

Київ – 165

Рівненська область – 116

Волинська область – 109

Одеська область – 86

Київська область – 84

Вінницька область – 73

Житомирська область – 57

Тернопільська область – 51

Кіровоградська область – 45

Дніпропетровська область – 41

Черкаська область – 37

Хмельницька область – 38

Запорізька область – 24

Чернігівська область – 22

Миколаївська область – 18

Сумська область – 20

Донецька область – 19

Полтавська область – 16

Херсонська область – 7

Луганська область – 1 Коронавірус у Юлії Тимошенко Лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилась коронавірусом. Прессекретарка лідерки "Батьківщини" Марина Сорока повідомила, що стан Тимошенко важкий – у неї висока температура. Де і коли саме заразилась Тимошенко – наразі невідомо. За даними журналістів, разом з Тимошенко коронавірусом заразились і її донька Євгенія з чоловіком – Артуром Чечоткіним. COVID-19 у ЗСУ За останню добу 22 серпня у лавах ЗСУ діагностували одразу 48 нових випадків COVID-19, і такий показник є досить високим. До прикладу, попереднього дня, 21 серпня, зафіксували антирекорд – 59 нових хворих. Загалом за час епідемії від хвороби одужали 887 осіб. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. На ізоляції перебуває 901 військовий. У найближчі три доби ізоляція закінчується у 239 осіб. Коронавірус серед медиків За минулу добу в Україні захворіли 88 медпрацівників. Загалом за весь час пандемії в Україні заразилося коронавірусом 10 455 медиків.

Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу Новини про коронавірус у світі 23 серпня За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявили 23 407 439 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 15 940 667 пацієнтів одужали. Але 809 094 хворих померли від ускладнень. Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: США – 5 842 062;

Бразилія – 3 582 698;

Індія – 3 050 326;

Росія – 956 749;

Південна Африка – 607 045. Лікування коронавірусу грудним молоком

Нідерландські вчені стверджують, що виявили антитіла у грудному молоці матерів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Це може врятувати найбільш вразливі групи населення.

За словами вчених, грудне молоко може бути використане для захисту найбільш вразливих людей у ​​разі другої хвилі.

Дослідники пояснили, що найкращим способом вживати цей напій буде у вигляді кубиків льоду. В експерименті вчені виявили антитіла у грудному молоці 30 матерів після одужання від COVID-19.

Вживання грудного молока у кубиках для льоду, як йдеться у джерелі, надає антитілам більше шансу зачепитися на слизових оболонках рота та дихальних шляхів, де вони можуть запобігти подальшому поширенню коронавірусу в організмі.

Вже тисячі жінок відгукнулися на кампанію, яка просить їх пожертвувати 100 мл грудного молока для подальших досліджень.

Відновлення економіки після пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала до "зеленого" відновлення економіки після пандемії СOVID-19. Важливо направити сили на збереження природних ресурсів.

У травні 2020 року ВООЗ оприлюднила "Маніфест за здорове та екологічне відновлення". Він містить 6 політичних рекомендацій. Зокрема, це:

захист природи;

інвестування у воду та санітарію;

просування систем здорового харчування;

перехід на поновлювальні джерела енергії;

розбудовування міст, придатних для життя;

припинення субсидій на викопне паливо.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Чи потрібно дітям носити маски від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми. Відтак, експерти ВООЗ не рекомендують носити маски дітям віком від п'яти до 12 років, бо вони не можуть самостійно використовувати їх належним чином.

Які чинники треба враховувати

поширення вірусу в районі проживання дитини;

здатність дитини безпечно і належно використовувати маску;

доступ до масок, а також заміна масок у школах та службах по догляду за дітьми;

потенційний вплив носіння маски на навчання та психосоціальний розвиток;

конкретні умови та взаємодії у дитини з іншими людьми, які перебувають у зоні ризику до коронавірусу.

При цьому у ВООЗ наголошують, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.