В Україні розробили 3 прототипи вакцин від COVID-19, – Данілов

Олексій Данілов розповів, що українські вчені вже розробили 3 прототипи вакцини від коронавірусу. Щоб завершити доклінічні випробовування, необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що необхідно досягнути автономізації виробництва всередині країни, щоб вона могла самостійно забезпечити безумовний базовий безпековий набір громадян.

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Особливо враховуючи той факт, що Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19, і 3 групи вітчизняних вчених вже розробили прототипи вакцин,

– зауважив Данілов.

За словами секретаря РНБО, до базового безпекового набору належить харчування, лікування, технології і правопорядок.

Деталі від Данілова