Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что необходимо достичь автономизации производства внутри страны, чтобы она могла самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан.
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Особенно учитывая тот факт, что Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19, и 3 группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин,
– сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, к базовому безопасному набору принадлежит питание, лечение, технологии и правопорядок.
Детали от Данилова
- Кризисы, к сожалению, могут возникнуть и в дальнейшем.
- В Украине следует создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством. Это позволит максимизировать усилия в преодолении любых вызовов.
- В то же время страны выиграли время, чтобы ВОЗ, ООН, Всемирный банк и другие организации подготовились к войне с пандемией.
- Результатом единственности человечества стали прорывные научные результаты. К тому же речь идет не только о преодолении пандемии и разработке вакцин. В частности, за это время сделали важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями.
- Главный урок пандемии – это урок человечности, которая начинается с ответственности.