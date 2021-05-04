Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что необходимо достичь автономизации производства внутри страны, чтобы она могла самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан.

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Особенно учитывая тот факт, что Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19, и 3 группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин,

– сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, к базовому безопасному набору принадлежит питание, лечение, технологии и правопорядок.

Детали от Данилова