Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, що необхідно досягнути автономізації виробництва всередині країни, щоб вона могла самостійно забезпечити безумовний базовий безпековий набір громадян.
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Особливо враховуючи той факт, що Україна має необхідний науковий потенціал для розробки власної вакцини від COVID-19, і 3 групи вітчизняних вчених вже розробили прототипи вакцин,
– зауважив Данілов.
За словами секретаря РНБО, до базового безпекового набору належить харчування, лікування, технології і правопорядок.
Деталі від Данілова
- Кризи, на жаль, виникатимуть і надалі.
- В Україні варто створити механізм нової якості соціальної довіри між громадянином і державою. Це дозволить максимізувати зусилля у подоланні будь-яких викликів.
- Водночас країни виграли час, щоб ВООЗ, ООН, Всесвітній банк та інші організації підготувалися до війни з пандемією.
- Результатом єдиності людства стали проривні наукові результати. До того ж мовиться не лише про подолання пандемії та розробці вакцин. Зокрема, за цей час зробили важливий крок на шляху боротьби з онкологічними захворюваннями.
- Головний урок пандемії – це урок людяності, яка починається з відповідальності.