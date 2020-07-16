В Україні понад 56 тисяч хворих на COVID-19: ситуація в областях
В Україні від учора виявили ще 848 випадків інфікування SARS-CoV-2. Так, кількість людей, які захворіли на коронавірус зросла до 56 455. За минулу добу видужали 800 пацієнтів.
Загалом від початку пандемії коронавірус побороли 28 931 хворий. Актуальні дані опублікувала Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО, пише 24 канал.
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Попри це, не змогли подолати хворобу 1 445 хворих, з яких 18 пацієнтів померли за минулу добу.
Поширення коронавірусу в областях України
- Львівська область – 7 622;
- Київ – 6 613;
- Чернівецька область – 5 232;
- Рівненська область – 4 852;
- Закарпатська область – 4 166;
- Київська область – 3 144;
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