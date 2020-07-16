В Україні понад 56 тисяч хворих на COVID-19: ситуація в областях

Скільки хворих на коронавірус в Україні / Цензор.met

В Україні від учора виявили ще 848 випадків інфікування SARS-CoV-2. Так, кількість людей, які захворіли на коронавірус зросла до 56 455. За минулу добу видужали 800 пацієнтів.