До кінця липня цього року в Україні прогнозують спад захворюваності на COVID-19. Така тенденція вже почалась і призведе до повільного спаду пандемії.

Команда проєкту Форсайт COVID-19 Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку при КПІ ім. Ігоря Сікорського оприлюднила результати чергового прогнозу поширення пандемії COVID-19 в Україні до кінця липня цього року.

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Дослідження вказує на зростання мобільності населення, а кількість тестувань прямо пропорційна кількості виявлених хворих. Дані моделювання свідчать про початок тенденції повільного згасання пандемії у другій половині липня,

– йдеться у повідомленні.

Разом з тим вчені заявили, що точку насичення, яка пов'язана з максимальним охопленням потенційних хворих в Україні, ще не досягнуто.

Моделювання поширення коронавірусу в Україні

Дані моделювання вказують на початок тенденції повільного згасання пандемії у другій половині липня.Поширення коронавірусу буде залежати як від системних, ефективних дій влади, так і від соціальної дисципліни населення.

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Статистика хворих сьогодні

Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 55 607 випадків зараження коронавірусом. 836 інфікованих виявили за минулу добу.

Крім того видужали 977 пацієнтів, а загалом від початку пандемії інфекцію подолали 28 131 пацієнт.

На жаль, від учора під час перебігу захворювання померли ще 15 людей. За весь час внаслідок COVID-19 померли 1 427 інфікованих.