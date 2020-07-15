До конца июля этого года в Украине прогнозируют спад заболеваемости COVID-19. Такая тенденция уже началась и приведет к медленному спаду пандемии.

Команда проекта Форсайт COVID-19 Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовала результаты очередного прогноза распространения пандемии COVID-19 в Украине до конца июля этого года.

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Исследование указывает на рост мобильности населения, а количество тестирований прямо пропорционально количеству выявленных больных. Данные моделирования свидетельствуют о начале тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем ученые заявили, что точка насыщения, которая связана с максимальным охватом потенциальных больных в Украине, еще не достигнута.

Моделирование распространения коронавируса в Украине

Данные моделирования указывают на начало тенденции медленного угасания пандемии во второй половине июля. Распространение коронавируса будет зависеть как от системных, эффективных действий власти, так и от социальной дисциплины населения.

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Статистика больных сегодня

По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 55 607 случаев заражения коронавирусом. 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.

Кроме того, выздоровели 977 пациентов, а в целом с начала пандемии инфекцию преодолел 28 131 пациент.

К сожалению, со вчера во время течения заболевания умерли еще 15 человек. За все время вследствие COVID-19 умерли 1 427 инфицированных.