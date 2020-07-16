В Украине свыше 56 тысяч больных COVID-19: ситуация в областях

В Украине со вчерашнего дня обнаружили еще 848 случаев заражения SARS-CoV-2. Так, количество людей, которые заболели коронавирусом, возросло до 56 455. За минувшие сутки выздоровели 800 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирус побороли 28 931 человек. Несмотря на это, не смогли преодолеть болезнь 1 445 больных, из которых 18 пациентов умерли за минувшие сутки. Актуальные данные опубликовала Система мониторинга распространения коронавируса СНБО, пишет 24 канал.

Читайте также Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад прогноз для Украины

Наибольшее количество активных больных 100 тысяч населения пока во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. За сутки украинские лаборатории исследовали 13 675 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 827 157 образцов и ИФА 383 669 образцов.

Распространение коронавируса в областях Украины

Львовская область – 7 622;

Киев – 6 613;

Черновицкая область – 5 232;

Ровненская область – 4 852;

Закарпатская область – 4 166;

Киевская область – 3 144;

Волынская область – 3 147;

Ивано-Франковская область – 3 242;

Харьковская область – 2 845;

Тернопольская область – 2 337;

Винницкая область – 2 221;

Одесская область – 2 375;

Житомирская область – 1 569;

Волынская область – 3 147;

Ивано-Франковская область – 3 242;

Харьковская область – 2 845;

Тернопольская область – 2 337;

Винницкая область – 2 221;

Одесская область – 2 375;

Житомирская область – 1 569;

Черниговская область – 628;

Николаевская область – 498;

Полтавская область – 343;

Сумская область – 348;

Херсонская область – 206;

Луганская область – 98.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют