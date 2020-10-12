В Україні фіксують повторні зараження COVID-19: у МОЗ планують це відслідковувати
У МОЗ розповіли, що планують відстежувати повторні захворювання коронавірусною інфекцією в Україні. На сьогодні вже з'являється інформація про повторні випадки зараження від обласних лабораторних центрів.
Про це розповів виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузин у коментарі РБК-Україна.
Читайте також COVID-19 в Україні: за добу понад 4 тисячі хворих
"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань", – повідомив виконавчий директор ЦГЗ.
Кузин додав, що раніше у країні не робили статистику повторних інфікувань коронавірусом.
Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються",
– додав він.
За його словами, на сьогодні фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.
"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак, хороша новина, що це не масове явище", – пояснив Ігор Кузин.