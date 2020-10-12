У МОЗ розповіли, що планують відстежувати повторні захворювання коронавірусною інфекцією в Україні. На сьогодні вже з'являється інформація про повторні випадки зараження від обласних лабораторних центрів.

Про це розповів виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузин у коментарі РБК-Україна.

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"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань", – повідомив виконавчий директор ЦГЗ.

Кузин додав, що раніше у країні не робили статистику повторних інфікувань коронавірусом.

Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються",

– додав він.

За його словами, на сьогодні фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.

"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак, хороша новина, що це не масове явище", – пояснив Ігор Кузин.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 265 454 хворих на коронавірус, 5 015 з яких померли. Натомість одужали 114 410 пацієнтів. Станом на 12 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 146 029 людей.