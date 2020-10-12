В Минздраве рассказали, что планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусной инфекцией в Украине, ведь на сегодня уже появляется информация о повторных случаях заражения от областных лабораторных центров.

Об этом рассказал исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии "РБК-Украина".

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"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям", – сообщил исполнительный директор ЦОС.

Кузин добавил, что ранее в стране не делали статистику повторных заражений коронавирусом.

Мы такую статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть, и они регистрируются,

– добавил он.

По его словам, на сегодня фиксируют случаи повторного заболевания раньше чем через три месяца.

"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас – это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", – пояснил Игорь Кузин.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 265 454 больных коронавирусом, 5 015 из которых умерли. Выздоровели 114 410 пациентов. По состоянию на 12 октября от COVID-19 продолжают лечиться 146 029 человек.