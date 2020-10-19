В Івано-Франківську від пневмонії через коронавірусну інфекцію помер хлопчик 8 років, якого доставили в лікарню у важкому стані.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу 19 жовтня, пише 24 канал.

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За його словами, дитину привезли до лікарні у четвер ввечері з пневмоніями.

Поступив у дуже край важкому стані у лікарню в четвер ввечері. О 21:00 був госпіталізований, відразу у відділення реанімації у дуже важкому стані з пневмонією, з ускладненнями дуже серйозними. Був підключений до апарату штучної вентиляції легень,

– сказав Степанов.

У п'ятницю хлопчику зробили ПЛР і у нього підтвердився COVID-19. На жаль, у суботу дитина померла.

"Лікарі боролися за його стан, у п’ятницю йому був зроблений ПЛР, підтверджений був COVID-19. Але, на жаль, 17 жовтня, у суботу, він помер. Лікарі не змогли врятувати", — додав міністр.

В Україні за добу через коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано 66 летальних випадків, загалом від ускладнень померли 5 637 людей.