Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 303 638 випадків інфікування. Нині на COVID-19 хворіють 171 476 людей.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.

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За минулу добу зафіксовано 4 766 нових хворих. Серед них – 217 дітей і 207 медпрацівників. 644 людини були госпіталізовані.

За попередню добу підтверджено 66 летальних випадків. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що від коронавірусу померла 8-річна дитина. Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.

Загалом з початку епідемії захворіло на коронавірус 303 368 українців, 126 489 осіб одужали, 5 637 – померли від ускладнень.

Кількість виявлених випадків зараження в областях