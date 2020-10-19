За минулу добу в Україні виявили 4 766 випадків зараження COVID-19
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні підтвердили 303 638 випадків інфікування. Нині на COVID-19 хворіють 171 476 людей.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
Читайте також Новини про коронавірус 18 жовтня: нові дані про імунітет, закон Китаю щодо інфекційних хвороб
За минулу добу зафіксовано 4 766 нових хворих. Серед них – 217 дітей і 207 медпрацівників. 644 людини були госпіталізовані.
За попередню добу підтверджено 66 летальних випадків. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що від коронавірусу померла 8-річна дитина. Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.
Кількість виявлених випадків зараження в областях
- Вінницька область — 8 418 випадків;
- Волинська область — 10 986 випадків;
- Дніпропетровська область — 11 108 випадків;
- Донецька область — 7 133 випадки;
- Житомирська область — 10 095 випадків;
- Закарпатська область — 11 825 випадків;
- Запорізька область — 6 483 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 766 випадків;
- Кіровоградська область — 1 591 випадок;
- м. Київ — 30 848 випадків;
- Київська область — 12 924 випадки;
- Львівська область — 25 103 випадки;
- Луганська область — 2 467 випадків;
- Миколаївська область — 5 865 випадків;
- Одеська область — 19 079 випадків;
- Полтавська область — 6 051 випадок;
- Рівненська область — 16 034 випадки;
- Сумська область — 9 104 випадки;
- Тернопільська область — 17 503 випадки;
- Харківська область — 29 113 випадків;
- Херсонська область — 2 570 випадків;
- Хмельницька область — 11 035 випадків;
- Чернівецька область — 17 866 випадків;
- Черкаська область — 6 892 випадки;
- Чернігівська область — 6 779 випадків.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter