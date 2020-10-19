За минувшие сутки в Украине выявили 4 766 случаев заражения COVID-19
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 303 638 случаев инфицирования. Сейчас COVID-19 болеют 171 476 человек.
Новые данные опубликованы аппаратом СНБО Украины.
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За минувшие сутки зафиксировано 4 766 новых больных. Среди них-217 детей и 207 медработников. 644 человека были госпитализированы.
За предыдущие сутки подтверждено 66 летальных исходов. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что от коронавирус умер 8-летний ребенок. Всего проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1 112 пациентов.
Всего с начала эпидемии заболело на коронавирус 303 368 украинцев, 126 489 человек выздоровели, 5 637 – умерли от осложнений.
Количество выявленных случаев заражения в областях
Винницкая область – 8 418 случаев;
Волынская область – 10 986 случаев;
Днепропетровская область – 11 108 случаев;
Донецкая область – 7 133 случая;
Житомирская область – 10 095 случаев;
Закарпатская область – 11 825 случаев;
Запорожская область – 6 483 случая;
Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;
Кировоградская область – 1 591 случай;
г. Киев – 30 848 случаев;
Киевская область – 12 924 случая;
Львовская область – 25 103 случая;
Луганская область – 2 467 случаев;
Николаевская область – 5 865 случаев;
Одесская область – 19 079 случаев;
Полтавская область – 6 051 случай;
Ровненская область – 16 034 случая;
Сумская область – 9 104 случая;
Тернопольская область – 17 503 случая;
Харьковская область – 29 113 случая;
Херсонская область – 2 570 случаев;
Хмельницкая область – 11 035 случаев;
Черновицкая область – 17 866 случаев;
Черкасская область – 6 892 случая;
Черниговская область – 6 779 случаев.