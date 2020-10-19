Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 303 638 случаев инфицирования. Сейчас COVID-19 болеют 171 476 человек.

Новые данные опубликованы аппаратом СНБО Украины.

Читайте также Новости о коронавирусе 18 октября: новые данные об иммунитете, закон Китая по инфекционным болезням

За минувшие сутки зафиксировано 4 766 новых больных. Среди них-217 детей и 207 медработников. 644 человека были госпитализированы.

За предыдущие сутки подтверждено 66 летальных исходов. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что от коронавирус умер 8-летний ребенок. Всего проведено 2 815 833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1 112 пациентов.

Всего с начала эпидемии заболело на коронавирус 303 368 украинцев, 126 489 человек выздоровели, 5 637 – умерли от осложнений.

Количество выявленных случаев заражения в областях

Винницкая область – 8 418 случаев;

Волынская область – 10 986 случаев;

Днепропетровская область – 11 108 случаев;

Донецкая область – 7 133 случая;

Житомирская область – 10 095 случаев;

Закарпатская область – 11 825 случаев;

Запорожская область – 6 483 случая;

Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;

Кировоградская область – 1 591 случай;

г. Киев – 30 848 случаев;

Киевская область – 12 924 случая;

Львовская область – 25 103 случая;

Луганская область – 2 467 случаев;

Николаевская область – 5 865 случаев;

Одесская область – 19 079 случаев;

Полтавская область – 6 051 случай;

Ровненская область – 16 034 случая;

Сумская область – 9 104 случая;

Тернопольская область – 17 503 случая;

Харьковская область – 29 113 случая;

Херсонская область – 2 570 случаев;

Хмельницкая область – 11 035 случаев;

Черновицкая область – 17 866 случаев;

Черкасская область – 6 892 случая;

Черниговская область – 6 779 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.