В Ивано-Франковске от пневмонии из-за коронавирусной инфекции умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 19 октября, пишет 24 канал.

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По его словам, ребенка привезли в больницу в четверг вечером с пневмонией.

Поступил в очень тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером. В 21:00 был госпитализирован, сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии с пневмонией, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких,

– сказал Степанов.

В пятницу мальчику сделали ПЦР и у него подтвердился COVID-19. К сожалению, в субботу ребенок умер.

"Врачи боролись за его состояние, в пятницу ему был сделан ПЦР, был подтвержден COVID-19. Но, к сожалению, 17 октября, в субботу, он умер. Врачи не смогли спасти", – добавил министр.

В Украине за сутки из-за коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано 66 летальных исходов, всего от осложнений умерли 5 637 человек.