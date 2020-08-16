Від учора в Україні коронавірус діагностували ще у 1 637 людей. Відтак, станом на 16 серпня в країні зареєстровано 91 356 хворих на COVID-19, 41 466 з яких продовжують лікуватись.

Про нові випадки зараження коронавірусом в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.

Варто знати Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 91 356 інфікованих коронавірусом. 1 637 з них виявили за минулу добу.

Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+228), Чернівецькій (+183), Івано-Франківській (+158) областях, а також у Києві (+146) та на Львівщині (+127).

На жаль, ще 24 пацієнти з коронавірусом померли. Загалом, від початку 2020 року в країні померли 2 068 інфікованих COVID-19.

Натомість 47 822 хворих вже одужали. 392 з них виписали за останню добу.

Коронавірус в областях України 16 серпня

Вінницька область – 3213 (+38);

Волинська область – 4664 (+54);

Дніпропетровська область – 1725 (+26);

Донецька область – 1088 (+15);

Житомирська область – 2430 (+53);

Закарпатська область – 6246 (+76);

Запорізька область – 1085 (+33);

Івано-Франківська область – 6626 (+158);

Кіровоградська область – 742 (+3);

м. Київ – 10538 (+146);

Київська область – 4530 (+35);

Львівська область – 11951 (+127);

Луганська область – 178 (0);

Миколаївська область – 808 (+11);

Одеська область – 4964 (+93);

Полтавська область – 548 (+4);

Рівненська область – 7538 (+105);

Сумська область – 854 (+39);

Тернопільська область – 3732 (+97);

Харківська область – 6065 (+228);

Херсонська область – 299 (+5);

Хмельницька область – 1581 (+42);

Чернівецька область – 7617 (+183);

Черкаська область – 1148 (+34);

Чернігівська область – 1206 (+32).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу