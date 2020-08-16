В Україні 1 637 нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні коронавірус діагностували ще у 1 637 людей. Відтак, станом на 16 серпня в країні зареєстровано 91 356 хворих на COVID-19, 41 466 з яких продовжують лікуватись.
Про нові випадки зараження коронавірусом в країні повідомляє система моніторингу інфекції апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 91 356 інфікованих коронавірусом. 1 637 з них виявили за минулу добу.
Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+228), Чернівецькій (+183), Івано-Франківській (+158) областях, а також у Києві (+146) та на Львівщині (+127).
На жаль, ще 24 пацієнти з коронавірусом померли. Загалом, від початку 2020 року в країні померли 2 068 інфікованих COVID-19.
Натомість 47 822 хворих вже одужали. 392 з них виписали за останню добу.
Коронавірус в областях України 16 серпня
- Вінницька область – 3213 (+38);
- Волинська область – 4664 (+54);
- Дніпропетровська область – 1725 (+26);
- Донецька область – 1088 (+15);
- Житомирська область – 2430 (+53);
- Закарпатська область – 6246 (+76);
- Запорізька область – 1085 (+33);
- Івано-Франківська область – 6626 (+158);
- Кіровоградська область – 742 (+3);
- м. Київ – 10538 (+146);
- Київська область – 4530 (+35);
- Львівська область – 11951 (+127);
- Луганська область – 178 (0);
- Миколаївська область – 808 (+11);
- Одеська область – 4964 (+93);
- Полтавська область – 548 (+4);
- Рівненська область – 7538 (+105);
- Сумська область – 854 (+39);
- Тернопільська область – 3732 (+97);
- Харківська область – 6065 (+228);
- Херсонська область – 299 (+5);
- Хмельницька область – 1581 (+42);
- Чернівецька область – 7617 (+183);
- Черкаська область – 1148 (+34);
- Чернігівська область – 1206 (+32).