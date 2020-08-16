В Украине 1 637 новых больных COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине коронавирус диагностировали еще у 1 637 человек. Следовательно, по состоянию на 16 августа в стране зарегистрировано 91 356 больных COVID-19, 41 466 из которых продолжают лечиться.
О новых случаях заражения коронавирусом в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 91 356 инфицированных коронавирусом. 1 637 из них обнаружили за минувшие сутки.
Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+228), Черновицкой (+183), Ивано-Франковской (+158) областях, а также в Киеве (+146) и на Львовщине (+127).
К сожалению, еще 24 пациента с коронавирусом умерли. В целом, с начала 2020 года в стране умерли 2 068 инфицированных COVID-19.
Зато 47 822 больных уже выздоровели. 392 из них выписали за последние сутки.
Коронавирус в областях Украины 16 августа
- Винницкая область – 3213 (+38);
- Волынская область – 4664 (+54);
- Днепропетровская область-1725 (+26);
- Донецкая область – 1088 (+15);
- Житомирская область – 2430 (+53);
- Закарпатская область – 6246 (+76);
- Запорожская область – 1085 (+33);
- Ивано-Франковская область – 6626 (+158);
- Кировоградская область – 742 (+3);
- г. Киев – 10538 (+146);
- Киевская область – 4530 (+35);
- Львовская область – 11951 (+127);
- Луганская область – 178 (0);
- Николаевская область – 808 (+11);
- Одесская область – 4964 (+93);
- Полтавская область – 548 (+4);
- Ровенская область – 7538 (+105);
- Сумская область – 854 (+39);
- Тернопольская область – 3732 (+97);
- Харьковская область – 6065 (+228);
- Херсонская область – 299 (+5);
- Хмельницкая область – 1581 (+42);
- Черновицкая область – 7617 (+183);
- Черкасская область – 1148 (+34);
- Черниговская область – 1206 (+32).
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