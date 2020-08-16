Со вчерашнего дня в Украине коронавирус диагностировали еще у 1 637 человек. Следовательно, по состоянию на 16 августа в стране зарегистрировано 91 356 больных COVID-19, 41 466 из которых продолжают лечиться.

О новых случаях заражения коронавирусом в стране сообщает система мониторинга инфекции аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 91 356 инфицированных коронавирусом. 1 637 из них обнаружили за минувшие сутки.

Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской (+228), Черновицкой (+183), Ивано-Франковской (+158) областях, а также в Киеве (+146) и на Львовщине (+127).

К сожалению, еще 24 пациента с коронавирусом умерли. В целом, с начала 2020 года в стране умерли 2 068 инфицированных COVID-19.

Зато 47 822 больных уже выздоровели. 392 из них выписали за последние сутки.

Коронавирус в областях Украины 16 августа

Винницкая область – 3213 (+38);

Волынская область – 4664 (+54);

Днепропетровская область-1725 (+26);

Донецкая область – 1088 (+15);

Житомирская область – 2430 (+53);

Закарпатская область – 6246 (+76);

Запорожская область – 1085 (+33);

Ивано-Франковская область – 6626 (+158);

Кировоградская область – 742 (+3);

г. Киев – 10538 (+146);

Киевская область – 4530 (+35);

Львовская область – 11951 (+127);

Луганская область – 178 (0);

Николаевская область – 808 (+11);

Одесская область – 4964 (+93);

Полтавская область – 548 (+4);

Ровенская область – 7538 (+105);

Сумская область – 854 (+39);

Тернопольская область – 3732 (+97);

Харьковская область – 6065 (+228);

Херсонская область – 299 (+5);

Хмельницкая область – 1581 (+42);

Черновицкая область – 7617 (+183);

Черкасская область – 1148 (+34);

Черниговская область – 1206 (+32).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

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