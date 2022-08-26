Україна закупила достатньо препаратів на випадок аварії на ЗАЕС, – Ляшко

Україна закупила достатньо необхідних препаратів на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції.

В Україні достатньо препаратів у разі аварії на АЕС

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону та наголосив, що не потрібно наразі скуповувати йодид калію.

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Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не чинив негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно,

– зазначив Ляшко.

Міністр також наголосив, що всі лікарні в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. Причому це таблетки, в яких діючі речовини містяться саме в тих пропорціях, які потрібні.

Коротко про ризики аварії на ЗАЕС

росія захопила Запорізьку АЕС та погрожує підірвати атомну станцію. На випадок аварії на ЗАЕС в Україні розробили план для жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Детально про правила безпеки та особистої гігієни читайте у повідомленні Запорізької ОВА за цим посиланням.

Про те, що потрібно брати в екстрену валізу та як провести йодну профілактику можна ознайомитися за цим посиланням.

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