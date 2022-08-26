В Україні достатньо препаратів у разі аварії на АЕС
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону та наголосив, що не потрібно наразі скуповувати йодид калію.
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Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не чинив негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно,
– зазначив Ляшко.
Міністр також наголосив, що всі лікарні в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. Причому це таблетки, в яких діючі речовини містяться саме в тих пропорціях, які потрібні.
Коротко про ризики аварії на ЗАЕС
- росія захопила Запорізьку АЕС та погрожує підірвати атомну станцію. На випадок аварії на ЗАЕС в Україні розробили план для жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.
- Детально про правила безпеки та особистої гігієни читайте у повідомленні Запорізької ОВА за цим посиланням.
- Про те, що потрібно брати в екстрену валізу та як провести йодну профілактику можна ознайомитися за цим посиланням.
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