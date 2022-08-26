В Украине достаточно препаратов в случае аварии на АЭС

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона и подчеркнул, что не нужно скупать йодид калия.

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Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказывал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно,

– отметил Ляшко.

Министр также подчеркнул, что все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом. Причем это таблетки, в которых действующие вещества содержатся именно в пропорциях, которые нужны.

Кратко о рисках аварии на ЗАЭС

Россия захватила Запорожскую АЭС и угрожает взорвать атомную станцию. В случае аварии на ЗАЭС в Украине разработали план для жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

Подробно о правилах безопасности и личной гигиене читайте в сообщении Запорожской ОВА по этой ссылке.

О том, что нужно брать в экстренный чемодан и как провести йодную профилактику можно ознакомиться по этой ссылке.

Подробно Что делать при радиационной аварии: Минздрав опубликовал инструкцию для украинцев

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