У центрі UNBROKEN Ukraine на базі Першого медоб'єднання під керівництвом провідного спеціаліста австралійського ортопеда-травматолога Муньєда Аль Мудеріса українському військовому провели унікальну операцію.
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Це нове ера протезування в Україні
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у центрі UNBROKEN Ukraine розпочалась нова ера протезування. Він розповів про Ігоря Крупнова – ветерана, який зазнав поранення на фронті, внаслідок чого залишився без обох ніг.
Для того, щоб він знову міг ходити, протези імплантували просто в його кістки. Це перша така операція в Україні.
Ігор Крупнов – ветеран. Він стоїть на протезах, які йому імплантували прямо в кістку. Каже, що знову почав відчувати власні ноги. Це надсучасна операція, яку провели вперше в Україні Це нова ера протезування в Україні. Дякую, що завдяки нашим медикам вона починається у Львові,
– написав Садовий.
Ігор Крупнов з новими протезами / фото Андрій Садовий
Що відомо про центр UNBROKEN Ukraine
- Це сучасний корпус реабілітації українців. Його відкрили 11 квітня на базі 1-го територіального медичного об'єднання і він вже показує перші результати.
- Центр надає усі види реабілітації та має сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, а також багато інших сучасних технологій.
- Отримати необхідну допомогу й реабілітацію може будь-хто, хто цього потребує – не лише військові, а й цивільні. Наразі на базі UNBROKEN можна робити до 100 протезів щомісяця.
- Окрім реабілітації, на базі центру велике значення надають психологічному стану пацієнтів та адаптації до нових умов життя. Зокрема людям допомагають знайти роботу. А ще наразі розробляється програма UNBROKEN-спорту, адже важливо, щоб люди, які пройшли реабілітацію, могли займатись спортом
До слова, під Львовом відкрили ще один медичний центр з протезування та реабілітації Superhumans. Він розташований на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи у Винниках. Відкриття таких реабілітаційних центрів зараз, під час війни, важливе як ніколи раніше. Адже тисячі дорослих та дітей втратили свої кінцівки внаслідок російської агресії.