У трьох областях України зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19: перелік
У МОЗ відзвітували завантаженість лікарень для пацієнтів з коронавірусом на понад 50%. Щоправда, така ситуація лише у трьох регіонах України.
За даними Міністерства охорони здоров'я України, найгірша ситуація у Києві, Львівській та Чернівецькій областях. Про це повідомили у телеграм-каналі.
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Натомість найменша кількість ліжок заповнена у Запорізькій області. Наразі завантаженість ліжок у лікарнях України складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19.
Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях
- у Києві – 52%;
- Львівській області – 52,8%;
- Чернівецькій області – 52,4%;
- Івано-Франківській області – 48,8%.
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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
До червоної зони потрапили:
- Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
- Кіцманський район Чернівецької області.