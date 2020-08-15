У МОЗ відзвітували завантаженість лікарень для пацієнтів з коронавірусом на понад 50%. Щоправда, така ситуація лише у трьох регіонах України.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, найгірша ситуація у Києві, Львівській та Чернівецькій областях. Про це повідомили у телеграм-каналі.

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Натомість найменша кількість ліжок заповнена у Запорізькій області. Наразі завантаженість ліжок у лікарнях України складає 24% від загальної кількості місць, виділених для лікування хворих на COVID-19.

Найвищий показник завантаженості ліжок у лікарнях

у Києві – 52%;

Львівській області – 52,8%;

Чернівецькій області – 52,4%;

Івано-Франківській області – 48,8%.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я з 3 серпня поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

До червоної зони потрапили: