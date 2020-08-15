В Минздраве отчитались о загруженности больниц для пациентов с коронавирусом на 50%. Правда, такая ситуация только в трех регионах Украины.

По данным Министерства здравоохранения Украины, наихудшая ситуация в Киеве, Львовской и Черновицкой областях. Об этом сообщили в телеграм-канале.

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В то же время наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области. Сейчас загруженность коек в больницах Украины составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19.

Самый высокий показатель загруженности коек в больницах

в Киеве – 52%;

Львовской области – 52,8%;

Черновицкой области – 52,4%;

Ивано-Франковской области – 48,8%.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев и три области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.

Министерство здравоохранения с 3 августа разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

В красную зону попали: