В трех областях Украины заняты более 50% коек для пациентов с COVID-19: перечень
В Минздраве отчитались о загруженности больниц для пациентов с коронавирусом на 50%. Правда, такая ситуация только в трех регионах Украины.
По данным Министерства здравоохранения Украины, наихудшая ситуация в Киеве, Львовской и Черновицкой областях. Об этом сообщили в телеграм-канале.
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В то же время наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области. Сейчас загруженность коек в больницах Украины составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19.
Самый высокий показатель загруженности коек в больницах
- в Киеве – 52%;
- Львовской области – 52,8%;
- Черновицкой области – 52,4%;
- Ивано-Франковской области – 48,8%.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев и три области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.
Министерство здравоохранения с 3 августа разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
В красную зону попали:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбир Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно, Костопольский и Ровненский район Ровненской области;
- Кицманский район Черновицкой области.