За июль количество госпитализированных пациентов увеличилось на 25%. А количество пациентов, которые получали помощь в интенсивной терапии, выросло на 32%.

Согласно данным НСЗУ, за апрель-июль в медучреждения были госпитализированы 31 209 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает 24 канал.

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Зато 5 454 пациента получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Доля пациентов среди госпитализированных с коронавирусом, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, составляет 16-19%.

В НСЗУ отметили, что в мире в интенсивной терапии обычно нуждаются 25% госпитализированных пациентов.

Загруженность палат интенсивной терапии в регионах

Ситуация в регионах была разной. К примеру, в июне наибольшая доля пациентов, которым оказывалась помощь в условиях интенсивной терапии, была в Херсонской области (53%), а также в Донецкой (39%), Сумской (35%) и Черкасской (31%) областях.

А вот в июле больше всего таких пациентов было в Донецкой области (41%), Черкасской (36%) и Черниговской (30%).

Отметим, что сейчас в Украине снова зарегистрировали рекордное количество новых больных COVID-19. За последние сутки госпитализировали 330 инфицированных. В то же время Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц для больных коронавирусом. К лидерам по количеству зараженных добавились регионы, которые еще две-три недели назад могли похвастаться относительно стабильной ситуацией с коронавирусом. Среди них – Одесская и Харьковская области.

На грани 50% заполнения больниц больными с COVID-19 сейчас находятся: