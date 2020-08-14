За липень кількість госпіталізованих пацієнтів збільшилась на 25%. А кількість пацієнтів, які отримували допомогу в інтенсивній терапії, зросла на 32%.

Згідно з даними НСЗУ, за квітень-липень до медзакладів було госпіталізовано 31 209 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, повідомляє 24 канал.

До теми Завантаженість нерівномірна: в яких регіонах лікарні найбільше заповнені через COVID-19

Натомість 5 454 пацієнтів отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії. Частка пацієнтів серед госпіталізованих з коронавірусом, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, складає 16-19%.

У НСЗУ зазначили, що у світі інтенсивної терапії зазвичай потребують 25% госпіталізованих пацієнтів.

Завантаженість палат інтенсивної терапії в регіонах

Ситуація в регіонах була різною. До прикладу, у червні найбільша частка пацієнтів, яким надавалась допомога в умовах інтенсивної терапії, була в Херсонській області (53%), а також в Донецькій (39%), Сумській (35%) та Черкаській (31%) областях.

А ось у липні найбільше таких пацієнтів було у Донецькій області (41%), Черкаській (36%) та Чернігівській (30%).

Зазначимо, що нині в Україні знову зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19. За останню добу госпіталізували 330 інфікованих. Натомість Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень для хворих на коронавірус. До лідерів за кількістю заражених додалися регіони, які ще два-три тижні тому могли похвалитися відносно стабільною ситуацією з коронавірусом. Серед них – Одеська і Харківська області.

На межі 50% заповнення лікарень хворими з COVID зараз перебувають: