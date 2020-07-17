У світі знову зареєстрували антирекорд нових випадків COVID-19
За вчорашній день зареєстрували найвищий добовий приріст інфікованих коронавірусом. Впродовж однієї доби хворобу виявили у понад 248 тисяч людей по всьому світу.
Найскладнішою ситуація залишається у США, де за минулу добу також зареєстрували найвище число нових хворих від початку пандемії – понад 77 тисяч. Про це свідчать дані з університету Джона Гопкінса, повідомляє 24 канал.
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Рекордний добовий приріст нових випадків зараження зареєстрували не лише в Америці, а й в Бразилії. Натомість Японія повідомила про найбільший добовий приріст інфікованих з квітня.
У світі зареєстрували найвищий добовий приріст хворих від початку пандемії / Worldometers
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.
- Дев'ятий мільйон – 22 червня – 9 014 767 інфікованих, 469 367 летальних випадків, 4 468 333 хворих одужали.
- Десятий мільйон – 28 червня – 10 056 426 людей заразилися, 499 976 померли, 5 087 814 подолали хворобу.
- Одинадцятий мільйон – 4 липня – 11 151 564 пацієнтів, 527 687 померли, 6 004 136 одужали.
- Дванадцятий мільйон – 9 липня – 12 127 345 хворих, 551 504 летальних, 6 649 853 виписали з лікарень.
- Тринадцятий мільйон – 14 липня – 13 112 021 інфікований, 573 270 хворих померли, але 7 267 155 змогли подолати недугу.