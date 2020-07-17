За вчорашній день зареєстрували найвищий добовий приріст інфікованих коронавірусом. Впродовж однієї доби хворобу виявили у понад 248 тисяч людей по всьому світу.

Найскладнішою ситуація залишається у США, де за минулу добу також зареєстрували найвище число нових хворих від початку пандемії – понад 77 тисяч. Про це свідчать дані з університету Джона Гопкінса, повідомляє 24 канал.

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Рекордний добовий приріст нових випадків зараження зареєстрували не лише в Америці, а й в Бразилії. Натомість Японія повідомила про найбільший добовий приріст інфікованих з квітня.

У світі зареєстрували найвищий добовий приріст хворих від початку пандемії / Worldometers

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