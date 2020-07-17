В мире снова зарегистрировали антирекорд новых случаев COVID-19
За вчерашний день зарегистрировали самый высокий суточный прирост инфицированных коронавирусом. В течение суток болезнь обнаружили у более 248 тысяч человек по всему миру.
Самой сложной ситуация остается в США, где за минувшие сутки также зарегистрировали самое высокое число новых заболевших с начала пандемии – более 77 тысяч. Об этом свидетельствуют данные из университета Джона Хопкинса, сообщает 24 канал.
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Рекордный суточный прирост новых случаев заражения зарегистрировали не только в Америке, но и в Бразилии. Зато Япония сообщила о самом большом суточном приросте инфицированных с апреля.
В мире зарегистрировали самый высокий суточный прирост заболевших с начала пандемии / Worldometers
Хронология COVID-19 с первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случая заражения, 55 833 смерти, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случаев, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек умерли, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациентов умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.
- Девятый миллион – 22 июня – 9 014 767 инфицированных, 469 367 летальных случаев, 4 468 333 больных выздоровели.
- Десятый миллион – 28 июня – 10 056 426 человек заразились, 499 976 умерли, 5 087 814 преодолели болезнь.
- Одиннадцатый миллион – 4 июля – 11 151 564 пациента, 527 687 умерли, 6 004 136 выздоровели.
- Двенадцатый миллион – 9 июля – 12 127 345 больных, 551 504 летальных, 6 649 853 выписали из больницы.
- Тринадцатый миллион – 14 июля – 13 112 021 инфицированный, 573 270 больных умерли, но 7 267 155 смогли преодолеть недуг.