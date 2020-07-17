За вчерашний день зарегистрировали самый высокий суточный прирост инфицированных коронавирусом. В течение суток болезнь обнаружили у более 248 тысяч человек по всему миру.

Самой сложной ситуация остается в США, где за минувшие сутки также зарегистрировали самое высокое число новых заболевших с начала пандемии – более 77 тысяч. Об этом свидетельствуют данные из университета Джона Хопкинса, сообщает 24 канал.

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Рекордный суточный прирост новых случаев заражения зарегистрировали не только в Америке, но и в Бразилии. Зато Япония сообщила о самом большом суточном приросте инфицированных с апреля.

В мире зарегистрировали самый высокий суточный прирост заболевших с начала пандемии / Worldometers

Хронология COVID-19 с первого до последнего миллиона: