3 вересня кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у всьому світі перевищила 26 мільйонів осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Загалом з 26 177 603 випадків COVID-19 867 347 – летальні, 18 442 307 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

За минулу добу у світі виявили 286 тисяч нових випадків інфікування. Найбільше в Індії – 83 тисячі, 48 тисяч – у Бразилії та 41 тисяча у США. Цього ж дня померли 6 316 хворих.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

Найбільше випадків з початку пандемії зафіксували у США – майже 6,3 мільйона, 4 мільйони в Бразилії, та 3,8 в Індії. Україна перебуває на 25 місці за кількістю хворих.



У світі 26 мільйонів хворих на коронавірус / скріншот з worldometers.info