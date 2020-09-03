3 сентября количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире превысило 26 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

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Всего из 26 177 603 случаев COVID-19 867 347 – летальные, 18 442 307 человек выздоровели. 1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

За минувшие сутки в мире обнаружили 286 тысяч новых случаев инфицирования. Больше всего в Индии – 83 тысячи, 48 тысяч – в Бразилии и 41 тысячу в США. В этот же день умерли 6 316 больных.

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.

Больше всего случаев с начала пандемии зафиксировали в США – почти 6,3 миллиона, 4 миллиона в Бразилии, и 3,8 в Индии. Украина находится на 25 месте по количеству больных.



В мире 26 миллионов больных коронавирусом / скриншот с worldometers.info