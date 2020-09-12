Працівники Білопільського віділення екстренної допомоги, що на Сумщині, перебувають на самоізоляції четвертий день, а віділення тимчасово закрито.

Про це повідомляє місцеве видання "Азимут Сум" з посиланням на Сумський центр екстреної медицини.

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Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум.

Вже кілька днів "швидкі допомоги", які обслуговують Білопільське відділення екстреної швидкої допомоги, стоять опечатані, а відділення – закрито,

– пише джерело.

Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників від коронавірусної інфекції.

За минулу добу на Сумщині зафіксовано 94 нових хворих на COVID-19, загалом з початку епідемії кількість інфікованих складає 2 323. На жаль, 36 людей померли, 1 025 – одужали.