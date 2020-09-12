На Сумщине отделение экстренной помощи закрыли из-за COVID-19 у работников
Работники Белопольского отделения экстренной помощи, что на Сумщине, находятся на самоизоляции четвертый день, а отделение временно закрыто.
Об этом сообщает местное издание "Азимут Сум" со ссылкой на Сумской центр экстренной медицины.
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Экстренную медицинскую помощь жителям района пока оказывают бригады из Ворожбы, Ульяновки и Сум.
Уже несколько дней "скорая помощь", что обслуживает Белопольское отделение экстренной скорой помощи, стоит опечатанная, а отделение – закрыто,
– пишет источник.
Работу отделения планируют возобновить после выздоровления больных работников от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки на Сумщине зафиксировано 94 новых больных COVID-19, всего с начала эпидемии количество инфицированных составляет 2 323. К сожалению, 36 человек погибли, 1 025 – выздоровели.