Работники Белопольского отделения экстренной помощи, что на Сумщине, находятся на самоизоляции четвертый день, а отделение временно закрыто.

Об этом сообщает местное издание "Азимут Сум" со ссылкой на Сумской центр экстренной медицины.

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Экстренную медицинскую помощь жителям района пока оказывают бригады из Ворожбы, Ульяновки и Сум.

Уже несколько дней "скорая помощь", что обслуживает Белопольское отделение экстренной скорой помощи, стоит опечатанная, а отделение – закрыто,

– пишет источник.

Работу отделения планируют возобновить после выздоровления больных работников от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки на Сумщине зафиксировано 94 новых больных COVID-19, всего с начала эпидемии количество инфицированных составляет 2 323. К сожалению, 36 человек погибли, 1 025 – выздоровели.