Бортпровідниця розповіла, де у літаку найбрудніше. За її словами, ця місця не дезінфікують навіть під час пандемії COVID-19.

Стюардеса Кет Камалані опублікувала на своєму обліковому записі у TikTok відео, у якому показала найбрудніші місця на борту літака, повідомляє Obozrevatel.

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Бортпровідниця порадила не користуватися кишенею, яка розміщена на спинці, що стоїть попереду сидіння. За її словами, це місце ніколи не дезінфікують.

Також вона порадила перед використанням завжди протирати серветками відкидний столик. Окрім цього, до найбрудніших предметів вона віднесла інструкцію безпеки, ремінь безпеки, дверну ручку в туалеті й регулятори подачі повітря, що розташовані над головою пасажирів.

Зазначимо, що у 2018 році Канадська Телерадіомовна Корпорація провела аналіз понад 100 зразків з салонів літаків трьох різних перевізників. Проби брали з поверхонь, з якими найчастіше контактують люди – ремені безпеки, відкидні столики, підголівник, ручки у туалеті та кишені на спинках крісел.

Мікробіолог Кіт Уоррінер (Keith Warriner) шукав в них дріжджові грибки, цвіль, кишкову паличку та інші патогени.

Найбруднішими виявились:

Підголівник – тут виявили найбільше небезпечних бактерій та кишкову паличку. Кишеня на спинці крісла – вона посідає друге місце за кількістю патогенних мікроорганізмів у салоні літака. Вчені виявили кишкову паличку та цвіль. Ручка дверцят в туалет – це третє місце за вмістом аеробних бактерій. Також виявилися гемолітичні мікроорганізми. Відкидний столик – на його поверхні виявили цвіль та гемолітичні мікроорганізми, до яких відносять стафілокок. Ремінь безпеки – мікробіолог знайшов тут найменшу кількість анаеробних бактерій. На третині зразків присутні цвіль і дріжджові грибки.

Стюардеса показала найбрудніші місця у літаку: джерело відео Obozrevatel