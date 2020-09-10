Бортпроводница рассказала, где в самолете грязнее всего. По ее словам, эта места не дезинфицируют даже во время пандемии COVID-19.

Стюардесса Кэт Камалани опубликовала на своем аккаунте в TikTok видео, в котором показала самые грязные места на борту самолета, сообщает Obozrevatel.

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Бортпроводница посоветовала не пользоваться карманом, который размещен на спинке впереди стоящего сиденья. По ее словам, это место никогда не дезинфицируют.

Также она посоветовала перед использованием всегда протирать салфетками откидной столик. Кроме этого, к самым грязным предметам она отнесла инструкцию безопасности, ремень безопасности, дверную ручку в туалете и регуляторы подачи воздуха, расположенные над головой пассажиров.

Отметим, что в 2018 году Канадская телерадиовещательная корпорация провела анализ более 100 образцов из салонов самолетов трех разных перевозчиков. Пробы брали с поверхностей, с которыми чаще всего контактируют люди – ремни безопасности, откидные столики, подголовник, ручки в туалете и карманы на спинках кресел.

Микробиолог Кит Уорринер (Keith Warriner) искал в них дрожжевые грибки, плесень, кишечную палочку и другие патогены.

Самыми грязными оказались:

Подголовник – здесь обнаружили больше всего опасных бактерий и кишечной палочки. Карман на спинке кресла – он ​​занимает второе место по количеству патогенных микроорганизмов в салоне самолета. Ученые обнаружили кишечную палочку и плесень. Ручка двери в туалет – это третье место по содержанию аэробных бактерий. Также обнаружились гемолитические микроорганизмы. Откидной столик – на его поверхности обнаружили плесень и гемолитические микроорганизмы, к которым относят стафилококк. Ремень безопасности – микробиолог нашел здесь наименьшее количество анаэробных бактерий. На трети образцов присутствуют плесень и дрожжевые грибки.

Стюардесса показала самые грязные места в самолете: источник видео Obozrevatel