Вчені з Єльської медичної школи розробили новий тип тесту на коронавірус. Він відрізняється від інших тестів не лише ціною та швидкістю, а й методом діагностики.

Розробники назвали новий тест SalivaDirect. Він призначений для швидкого виявлення SARS-CoV-2, повідомляє CNN.

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SalivaDirect, як і ПЛР-тест, теж працює зі слиною. Але основна відмінність полягає в тому, що новому тесту не потрібні мазки або будь-які додаткові пристрої збору зразків. Ба більше, він сумісний з різними реактивами, які продають багато компаній.

Це чергова інновація, як змінить ситуацію й зменшить попит на дефіцитні діагностичні ресурси,

– сказав адмірал Бретт Жироар, який відповідає за проведення тестів на коронавірус під час пандемії в уряді США.

Вчені спростили тест на стільки, що його вартість всього декілька доларів. Розробники сподіваються, що лабораторію продаватимуть його людям за ціною приблизно 10 доларів за штуку.

Якщо такі дешеві альтернативи, як SalivaDirect, стануть поширеними по всій країні, ми нарешті зможемо приборкати цю пандемію ще до появи вакцини,

– заявив професор епідеміології з Єльського університету Натан Грубоу.

На скільки швидкий новий тест на COVID-19

За словами розробників, SalivaDirect показує результат менш ніж через три години. Натомість його точність приблизно така ж, як у традиційного ПЛР-тесту.

Вчені також заявили, що новий тест стане доступним вже у найближчі тижні. Ба більше, Єльська медична школа збирається зробити "загальнодоступним" свій протокок, який лежить в основі тесту.

Це дасть змогу охочим лабораторія проводити власні тести, але таким же методом.