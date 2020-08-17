Ученые из Йельской медицинской школы разработали новый тип теста на коронавирус. Он отличается от других тестов не только ценой и скоростью, но и методом диагностики.

Разработчики назвали новый тест SalivaDirect. Он предназначен для быстрого обнаружения SARS-CoV-2, сообщает CNN.

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SalivaDirect, как и ПЦР-тест, тоже работает со слюной. Но основное различие заключается в том, что новому тесту не нужны мазки или какие-либо дополнительные устройства сбора образцов. Более того, он совместим с различными реактивами, которые продают многие компании.

Это очередная инновация, как изменит ситуацию и уменьшит спрос на дефицитные диагностические ресурсы,

– сказал адмирал Бретт Жироар, отвечающий за проведение тестов на коронавирус во время пандемии в правительстве США.

Ученые упростили тест на столько, что его стоимость всего несколько долларов. Разработчики надеются, что лабораторию будут продавать его людям по цене примерно 10 долларов за штуку.

Если такие дешевые альтернативы, как SalivaDirect, станут распространены по всей стране, мы наконец сможем обуздать эту пандемию еще до появления вакцины,

– заявил профессор эпидемиологии из Йельского университета Натан Грубоу.

На сколько быстрый новый тест на COVID-19

По словам разработчиков, SalivaDirect показывает результат менее чем через три часа. Зато его точность примерно такая же, как у традиционного ПЦР-теста.

Ученые также заявили, что новый тест станет доступным уже в ближайшие недели. Более того, Ельская медицинская школа собирается сделать "общедоступным" свой протокол, который лежит в основе теста.

Это позволит желающим проводить собственные тесты, но таким же методом.