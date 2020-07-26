Ученые запатентовали прибор, который определяет наличие в воздухе различных газов в режиме реального времени. Небольшая доработка позволит научить его реагировать на наличие в воздухе вирусных частиц SARS-CoV-2.

Ученым из Университета Джорджа Вашингтона, которые создали это устройство, уже выделили грант на доработку в размере 50 тысяч долларов. Если все получится, инфицированных коронавирусом смогут определять по дыханию и только с помощью смартфона, пишет MedicalXpress.

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Портативное устройство состоит из проводников размером с прядь волос и покрыто тонким слоем золота. Принцип его работы заключается в том, что как только в составе воздуха появляются молекулы определенных газов, то позолоченное напыление реагирует, а спектр отраженного устройством света меняется.

Программное обеспечение, которое может быть реализовано в виде приложения к смартфону, которое считывает изменения и показывает наличие в воздухе молекул конкретного газа.

Для того, чтобы прибор смог обнаружать коронавирус, детектор нужно обработать раствором с белками, которые связываются с вирусом. Если человек инфицирован, то вирусные частицы, которые он выдыхает, будут связываться с покрытием проводников устройства и вызвать оптические изменения.

Разработчики считают, что таким образом инфицированных COVID-19 можно будет выявлять в начале инкубационного периода до симптоматических проявлений болезни.

Впрочем, стоит отметить, что хотя в основе устройства заложен метод, который подтвердил свою эффективность в определении газов, пока непонятно, как он будет определять вирусные частицы и на какой минимальный объем реагировать.

Также серьезный вопрос, будет ли прибор различать COVID-19 среди других коронавирусов, которых много, но они не являются опасными. Следовательно, скорого появления этого прибора на рынке ожидать не стоит.