Вчені запатентували прилад, який визначає наявність в повітрі різних газів в режимі реального часу. Невелике допрацювання дозволить навчити його реагувати на наявність в повітрі вірусних частинок SARS-CoV-2.

Вченим з Університету Джорджа Вашингтона, які створили цей прилад, вже виділили грант на допрацювання у розмірі 50 тисяч доларів. Якщо все вийде, інфікованих коронавірусом зможуть визначати за диханням і лише за допомогою смартфону, пише MedicalXpress.

До теми Створили пристрій, який з легкістю очищає повітря від COVID-19

Портативний пристрій складається з провідників розміром з пасмо волосся та вкритий тонким шаром золота. Принцип його роботи полягає в тому, що як тільки у складі повітря з'являються молекули певних газів, то позолочене напилення реагує, а спектр відбитого пристроєм світла змінюється.

Програмне забезпечення, яке може реалізоване бути у вигляді додатку до смартфона, зчитує зміни й показує наявність в повітрі молекул конкретного газу.

Для того, аби прилад зміг виявляти коронавірус, детектор потрібно обробити розчином з білками, які зв'язуються з вірусом. Якщо людина інфікована, то ті вірусні частинки, які вона видихає, будуть зв'язуватися з покриттям провідників пристрою і викликати оптичні зміни.

Розробники вважають, що таким чином інфікованих COVID-19 можна буде виявляти на початку інкубаційного періоду до симптоматичних проявів хвороби.

Втім, варто зазначити, що хоч в основі пристрою закладений метод, який підтвердив свою ефективність у визначенні газів, поки що незрозуміло, як він визначатиме вірусні частинки й на який мінімальний обсяг реагуватиме.

Також серйозне питання, чи буде прилад розрізняти COVID-19 серед інших коронавірусів, яких є багато, але вони не є такими небезпечними. Відтак, швидкої появи цього приладу на ринку не слід очікувати.