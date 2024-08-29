"Шкідливий" холестерин – ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), який призвести до закорковування артерій, знижуючи надходження кисню в серце або сприяючи утворенню тромбів, що, своєю чергою, може викликати інсульт.

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Нова вакцина для зниження холестерину

Дослідницька група з Університету Нью-Мексико та Каліфорнійського університету в Девісі в експериментах на мишах і мавпах досягла зниження рівня ЛПНЩ, впливаючи на білок PCSK9, який відіграє роль у регуляції рівня холестерину.

Вакцина створена на основі непатогенної вірусної частинки. Це лише оболонка вірусу, яка, як виявилося, може бути використана для створення вакцин проти різноманітних захворювань,

– розповів молекулярний генетик Брайс Чакерян з Університету Нью-Мексико.

Специфічні рецептори в клітинах печінки відповідають за підтримання нормального рівня ЛПНЩ, але надлишок PCSK9 може порушити їхню роботу, що призводить до зменшення чутливості рецепторів та збільшення кількості "шкідливого" холестерину в крові. Генетичні особливості, дієта та інші фактори можуть впливати на виробництво PCSK9 в організмі.

Ефективність нової вакцини

Розроблена вакцина показала здатність знижувати рівень "шкідливого" холестерину на 30%, що можна порівняти з ефективністю сучасних інгібіторів PCSK9, але може виявитися більш бюджетним варіантом.

"Наша мета – розробити альтернативний метод, який буде менш витратним і доступнішим не тільки в США, а й у регіонах, де люди не можуть дозволити собі дорогі лікування", – зазначає Чакерян.

Він також згадав, що розробка вакцини ведеться вже десять років, і хоч до її застосування у людей ще далеко, результати досліджень дають надію. У разі успіху вакцина може стати доступнішою альтернативою наявним методам, оскільки одна доза діятиме протягом року.