В Україну прийшла друга хвиля коронавірусу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За останні декілька тижнів добова кількість нових хворих сягає щонайменше 2 тисячі випадків.

Більше про те, що прогнозують науковці щодо розвитку пандемії COVID-19 в Україні – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Зеленський заявив, що в Україні можна спостерігати другу хвилю COVID-19

Почалося все з Буковини. Там 3 березня зареєстрували перший випадок COVID-19. Зараз Чернівецька область – друга за кількістю смертей від коронавірусу. Крім цього, завантаженість ліжок у Чернівцях становить майже 90%.

"Наше завтра щільно залежить від того, наскільки сьогодні ми дотримуємося тих важливих і простих правил. Тобто, ми не можемо багато чого змінити, на якісь речі впливати дуже важко. Але мінімізувати ризики кожен з нас може – власні ризики і ризики від себе передати захворювання комусь іншому, – розповіла головна санітарна лікарка Чернівецької області Наталія Гопко.

Ситуація в Україні погіршиться наприкінці осені

Найбільшу кількість нових хворих зараз фіксують у Києві, Харківській, Тернопільській областях. За прогнозами фахівців, ситуація в країні погіршиться наприкінці осені. Адже тоді, окрім коронавірусу, додадуться й сезонні хвороби.

Також спалах COVID-19 пов'язаний із закінченням відпусток та початком навчального року. Інфекціоністи зазначали, що найбільше хворітимуть студенти та працездатне населення. Утім, як правило, вони переноситимуть хворобу в легкій формі.

Захворюваність підвищиться в листопаді, потім цей пік буде триматися. Згодом захворюваність піде на спад,

– пояснив лікар-інфекціоніст Віталій Янченко.

І додав, що коли кількість хворих дорівнюватиме кількості виписаних пацієнтів зі стаціонару, то це і стане поштовхом до спаду захворюваності. На його думку, це станеться до нового року.

Пандемія піде на спад, якщо в людей з'явиться колективний імунітет

Але навіть коли кількість хворих почне зменшуватися, вірус нікуди не зникне. Стримати його може лише винайдення вакцини або формування колективного імунітету. Однак для цього треба пережити найгірше – аби на COVID-19 перехворіла більша частина населення України.

Математик-статист НАН Ігор Бровченко відзначив, що такий механізм зупинки епідемії як колективний імунітет для нашої країни ще дуже далеко. Адже зараз, за офіційними даними, перехворіло близько половини відсотка населення.

"Це ще дуже замало для колективного імунітету. Як довго ця тенденція протримається – поки сказати неможливо", – наголосив він.

В Україну ще не прийшла друга хвиля COVID-19

Поки ж фахівці кажуть, що в Україну навіть не прийшла друга хвиля інфекції. Мовляв, завдяки запровадженню жорсткого карантину на початку спалаху, розповсюдження коронавірусу розтягнулося у часі. І тоді вдалося уникнути різкого зростання кількості хворих навесні.

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Директор Інституту біохімії Сергій Комісаренко вважає, що наразі в Україні продовження першої хвилі. Але ми можемо очікувати, що все-таки закінчиться перша і може початися друга.

Однак, якщо розповсюдження вірусу стане неконтрольованим, Україну можуть знову закрити на жорсткий карантин. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Утім поки країна готова до збільшення динаміки захворюваності.

Нині у всіх регіонах є 35 тисяч ліжок, з яких заповнені 12 тисяч. Водночас уникнути серйозного спалаху ще можна – для цього треба дотримуватися звичайних правил безпеки, якими українці останнім часом все більше нехтують. Це правильно носити маски у громадських місцях та регулярно мити руки.