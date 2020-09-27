В Украину пришла вторая волна коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. За последние несколько недель суточное количество новых больных достигает не менее 2 тысяч случаев.

Больше о том, что прогнозируют ученые по развитию пандемии COVID – 19 в Украине – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Зеленский заявил, что в Украине можно наблюдать вторую волну COVID-19

Началось все с Буковины. Там 3 марта зарегистрировали первый случай COVID-19. Сейчас Черновицкая область – вторая по количеству смертей от коронавируса. Кроме этого, загруженность кроватей в Черновцах составляет почти 90%.

"Наше завтра плотно зависит от того, насколько сегодня мы придерживаемся тех важных и простых правил. То есть, мы не можем многое изменить, на какие-то вещи влиять очень трудно. Но минимизировать риски каждый из нас может – собственные риски и риски от себя передать заболевание кому-то другому", – рассказала главная санитарная врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Ситуация в Украине ухудшится в конце осени

Наибольшее количество новых больных сейчас фиксируют в Киеве, Харьковской, Тернопольской областях. По прогнозам специалистов, ситуация в стране ухудшится в конце осени. Ведь тогда, кроме коронавируса, добавятся и сезонные болезни.

Также, вспышка COVID-19 связана с окончанием отпусков и началом учебного года. Инфекционисты отмечали, что больше всего будут болеть студенты и трудоспособное население. Впрочем, как правило, они будут переносить болезнь в легкой форме.

Заболеваемость повысится в ноябре, затем этот пик будет держаться. Потом заболеваемость пойдет на спад,

– пояснил врач-инфекционист Виталий Янченко.

И добавил, что когда количество больных будет равно количеству выписанных пациентов из стационара, то это и станет толчком к спаду заболеваемости. По его мнению, это произойдет до нового года.

Пандемия пойдет на спад, если у людей появится коллективный иммунитет

Но даже когда количество больных начнет уменьшаться, вирус никуда не исчезнет. Сдержать его может лишь изобретение вакцины или формирование коллективного иммунитета. Однако для этого надо пережить худшее – чтобы COVID-19 переболела большая часть населения Украины.

Математик-статист НАН Игорь Бровченко отметил, что такой механизм остановки эпидемии как коллективный иммунитет для нашей страны еще очень далеко. Ведь сейчас, по официальным данным, переболело около половины процента населения.

"Это еще очень мало для коллективного иммунитета. Как долго эта тенденция продержится – пока сказать невозможно", – подчеркнул он.

В Украину еще не пришла вторая волна COVID-19

Пока же специалисты говорят, что в Украину даже не пришла вторая волна инфекции. Мол, благодаря введению жесткого карантина в начале вспышки, распространение коронавируса растянулось во времени. И тогда удалось избежать резкого роста количества заболевших весной.

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Директор Института биохимии Сергей Комисаренко считает, что сейчас в Украине продолжение первой волны. Но мы можем ожидать, что все-таки закончится первая и может начаться вторая.

Однако, если распространение вируса станет неконтролируемым, Украину могут снова закрыть на жесткий карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Впрочем, пока страна готова к увеличению динамики заболеваемости.

Сейчас во всех регионах есть 35 тысяч коек, из которых заполнены 12 тысяч. В то же время избежать серьезной вспышки еще можно – для этого надо соблюдать обычные правила безопасности, которыми украинцы в последнее время все больше пренебрегают. Правильно носить маски в общественных местах и регулярно мыть руки.