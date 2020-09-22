Деякі пацієнти, яким зробили тести на виявлення коронавірусу у державних лабораторіях МОЗ, очікують свої результати понад тиждень або навіть більш ніж 10 днів.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я заявив, що зазвичай затримка результатів тестування на коронавірус трапляється з провини лікарського персоналу та медичних закладів, повідомляє 24 канал.

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Інколи ми повідомляємо лікаря або лікарню, а безпосередньо хворого повідомляють вже на 3-4 день. Це такі поодинокі випадки, які ми виправляємо. В нас постійно працюють моніторингові групи, які їздять по областях і реагують на ці звернення,

– заявив Степанов.

Також очільник МОЗ розповів, що на відбирання та отримання зразків на аналізу у пріоритеті ті люди, які мають ознаки коронавірусу, пневмонію. І, звісно ж, госпіталізовані з цими симптомами.

Міністр підкреслив, що зразок пацієнта повинен бути доставлений до лабораторії впродовж 48 годин. А температура перевезення повинна становити від 2 до 8 градусів.

З чого складається ланцюг проходження всіх цих документів – мобільна бригада виїхала в село, взяла зразок, привезла зразок в лабораторію після обіду, а на наступний день він уже завантажується в машину і проводиться процес тестування,

– додав міністр.

До слова, від учора в Україні провели 42 478 тестувань на коронавірус. З них 20 781 дослідження методом ПЛР, а решта 21 697 – методом ІФА.