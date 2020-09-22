Некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях Минздраваа, ожидают свои результаты больше недели или даже более чем 10 дней.

Во время брифинга министр здравоохранения заявил, что обычно задержка результатов тестирования на коронавирус случается по вине врачебного персонала и медицинских учреждений, сообщает 24 канал.

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Иногда мы сообщаем врачу или в больницу, а непосредственно про больного сообщают уже на 3-4 день. Это такие единичные случаи, которые мы исправляем. У нас постоянно работают мониторинговые группы, которые ездят по областям и реагируют на эти обращения,

– заявил Степанов.

Также глава Минздрава рассказал, что на отбор и получение образцов для анализа в приоритете те люди, которые имеют признаки коронавируса, пневмонию. И, конечно же, госпитализированы с этими симптомами.

Министр подчеркнул, что образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.

Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов – мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования,

– добавил министр.

К слову, со вчерашнего дня в Украине провели 42 478 тестирований на коронавирус. Из них 20 781 исследование методом ПЦР, а остальные 21 697 – методом ИФА.