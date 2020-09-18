Минздрав обновил протокол лечения пациентов с COVID-19.Так, после прохождения двухнедельной самоизоляции и при отсутствии симптомов ОРВИ человек может не сдавать ПЦР-тест.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 18 сентября, пишет 24 канал.

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По его словам, при отсутствии симптомов, указывающих на возможное наличие в организме коронавирусной инфекции, тест на COVID-19 теперь делать не нужно.

Также перед плановой госпитализацией прохождение теста на коронавирус тоже не требуется.

У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен,

– заявил глава Минздрава.

Кроме того, Минздрав расширил схему применения лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусом Так, в перечень препаратов добавили глюкокортикоиды (стероидные гормоны) и "Тоцилизумаб" (иммунодепрессант).

В алгоритмы лечения добавили назначение антикоагулянтной терапии (предотвращение тромбов).