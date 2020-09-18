МОЗ оновило протокол лікування пацієнтів з COVID-19.Так, після проходження двотижневої самоізоляції та за відсутності симптомів ГРВІ людина може не здавати ПЛР-тест.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 18 вересня, пише 24 канал.

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За його словами, при відсутності симптомів, що вказують на можливу наявність в організмі коронавірусної інфекції, тест на COVID-19 відтепер робити не потрібно.

Також перед плановою госпіталізацією проходження тесту на коронавірус також не потрібно.

У нас є зміни. Якщо людина була на самоізоляції 14 днів і у неї немає симптомів, то ПЛР-тест на коронавірус робити не потрібно. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, то ПЛР-тест їй теж не потрібен,

– заявив глава МОЗ.

Крім того, МОЗ розширило схему застосування лікарських засобів для лікування пацієнтів з коронавірусом Так, до переліку препаратів додали глюкокортикоїди (стероїдні гормони) та "Тоцилізумаб" (імунодепресант).

Серед алгоритмів лікування додали призначення антикоагулянтної терапії (запобігання тромбам).