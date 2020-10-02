Максим Степанов констатував стрімке зростання кількості людей, які підхопили COVID-19. Міністр охорони здоров'я заявив, що МОЗ постійно вводить в експлуатацію нові лікарні для розміщення хворих, але, якщо ситуація і надалі погіршуватиметься, то лікарів може не вистачити.

Степанов наголосив, що за останні місяці медична система в Україні покращилася у рази. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Що було раніше Новини про коронавірус 1 жовтня: тривожний прогноз ВООЗ для України, прорив у розробці вакцини

Очільник МОЗ зазначив, що міністерство постійно збільшує кількість ліжок у лікарнях, а також проводить більше тестів на коронавірус.

У будь-якої системи є межа. Ми можемо скільки заманеться вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально у нас може не вистачити медичних працівників,

– підкреслив Степанов.

Також міністр охорони здоров'я закликав дотримуватися простих правил:

користуватися антисептиками

носити захисні маски;

дотримуватися соціальної дистанції.

Коронавірус в Україні: головне

За минулу добу коронавірус підтвердили у 4 633 людей . Це – черговий рекорд за збільшенням кількості хворих.

. Це – черговий рекорд за збільшенням кількості хворих. Від початку пандемії в Україні інфікувалися 217 тисяч 661 людина , з них не зміг побороти коронавірусну хворобу 4 261 пацієнт.

, з них не зміг побороти коронавірусну хворобу 4 261 пацієнт. Натомість видужали вже 96 тисяч 591 людина, активних хворих, тобто тих, які продовжують лікуватись, 116 тисяч 809 – станом на 2 жовтня.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу