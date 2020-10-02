Може не вистачити лікарів, – Степанов про рекордне збільшення хворих на COVID-19
Максим Степанов констатував стрімке зростання кількості людей, які підхопили COVID-19. Міністр охорони здоров'я заявив, що МОЗ постійно вводить в експлуатацію нові лікарні для розміщення хворих, але, якщо ситуація і надалі погіршуватиметься, то лікарів може не вистачити.
Степанов наголосив, що за останні місяці медична система в Україні покращилася у рази. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Очільник МОЗ зазначив, що міністерство постійно збільшує кількість ліжок у лікарнях, а також проводить більше тестів на коронавірус.
У будь-якої системи є межа. Ми можемо скільки заманеться вводити нові ліжка, підводити кисень, але банально у нас може не вистачити медичних працівників,
– підкреслив Степанов.
Також міністр охорони здоров'я закликав дотримуватися простих правил:
- користуватися антисептиками
- носити захисні маски;
- дотримуватися соціальної дистанції.
Коронавірус в Україні: головне
- За минулу добу коронавірус підтвердили у 4 633 людей. Це – черговий рекорд за збільшенням кількості хворих.
- Від початку пандемії в Україні інфікувалися 217 тисяч 661 людина, з них не зміг побороти коронавірусну хворобу 4 261 пацієнт.
- Натомість видужали вже 96 тисяч 591 людина, активних хворих, тобто тих, які продовжують лікуватись, 116 тисяч 809 – станом на 2 жовтня.
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